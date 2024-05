Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Gewinnen

Am Dienstag ging es im CAC 40 via Euronext letztendlich um 0,99 Prozent auf 8 075,68 Punkte nach oben. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,482 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,502 Prozent auf 8 036,75 Punkte an der Kurstafel, nach 7 996,64 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 077,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 006,31 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der CAC 40 mit 8 061,31 Punkten berechnet. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 7 611,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 432,93 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,23 Prozent zu. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 83 222 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 389,129 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

