Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SLI letztendlich steigen

Am Mittwoch notierte der SLI via SIX zum Handelsende 0,97 Prozent höher bei 1 643,54 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,363 Prozent auf 1 633,59 Punkte an der Kurstafel, nach 1 627,68 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 646,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 628,33 Punkten lag.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SLI einen Stand von 1 714,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, stand der SLI bei 1 789,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wies der SLI einen Wert von 1 625,46 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 599,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit UBS (+ 2,45 Prozent auf 21,74 CHF), Holcim (+ 2,18 Prozent auf 57,30 CHF), Swiss Re (+ 1,85 Prozent auf 100,95 CHF), Lindt (+ 1,69 Prozent auf 10 220,00 CHF) und Roche (+ 1,65 Prozent auf 237,70 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Straumann (-1,26 Prozent auf 105,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,10 Prozent auf 241,80 CHF), Sika (-0,78 Prozent auf 215,20 CHF), SGS SA (-0,76 Prozent auf 73,42 CHF) und ams (-0,19 Prozent auf 3,22 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 443 733 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 263,256 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at