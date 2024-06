Starker Wochentag in Zürich: Das macht der SMI am Nachmittag

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 12 219,10 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,301 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,277 Prozent stärker bei 12 183,71 Punkten, nach 12 150,02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 240,88 Punkte, das Tagestief hingegen 12 175,85 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,27 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 327,66 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 06.03.2024, den Stand von 11 546,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 468,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,39 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 240,88 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,82 Prozent auf 90,62 CHF), Richemont (+ 1,67 Prozent auf 149,25 CHF), UBS (+ 1,36 Prozent auf 28,33 CHF), Lonza (+ 1,32 Prozent auf 505,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 50,72 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-1,74 Prozent auf 1 186,50 CHF), Swisscom (-0,49 Prozent auf 504,50 CHF), Givaudan (-0,02 Prozent auf 4 327,00 CHF), Novartis (+ 0,01 Prozent auf 94,51 CHF) und Nestlé (+ 0,29 Prozent auf 98,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 582 097 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 258,488 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

