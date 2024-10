Starker Wochentag in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag notiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,50 Prozent fester bei 12 207,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,445 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,223 Prozent höher bei 12 174,20 Punkten in den Handel, nach 12 147,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 169,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 224,63 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,779 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 12 048,85 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 12 203,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 376,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,29 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Lonza (+ 2,55 Prozent auf 554,20 CHF), Richemont (+ 1,75 Prozent auf 128,25 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,52 Prozent auf 220,10 CHF), Sika (+ 1,01 Prozent auf 250,00 CHF) und Roche (+ 0,65 Prozent auf 279,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-0,54 Prozent auf 70,34 CHF), Sonova (-0,41 Prozent auf 314,80 CHF), Geberit (-0,27 Prozent auf 512,40 CHF), Holcim (-0,12 Prozent auf 82,60 CHF) und Partners Group (-0,08 Prozent auf 1 259,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 891 534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 235,394 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

