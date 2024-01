Starker Wochentag in Zürich: SMI-Anleger greifen zu

Am Mittwoch tendiert der SMI um 12:09 Uhr via SIX 0,39 Prozent fester bei 11 192,99 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,276 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,146 Prozent stärker bei 11 165,56 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 149,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 193,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 150,32 Punkten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,274 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 11 153,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, wies der SMI 10 376,81 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, wies der SMI 11 406,29 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,203 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 309,94 Punkten. Bei 11 088,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Richemont (+ 2,21 Prozent auf 122,30 CHF), Lonza (+ 1,87 Prozent auf 380,70 CHF), Partners Group (+ 1,76 Prozent auf 1 126,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 67,44 CHF) und Sika (+ 1,28 Prozent auf 237,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,83 Prozent auf 286,30 CHF), Novartis (-0,41 Prozent auf 93,12 CHF), Logitech (-0,32 Prozent auf 75,40 CHF), Swiss Re (-0,28 Prozent auf 97,98 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,00 Prozent auf 438,90 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 931 942 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,225 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,76 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,53 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at