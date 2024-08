Starker Wochentag in Zürich: SMI schließt mit Gewinnen

Am Mittwoch legte der SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,42 Prozent auf 12 348,70 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,461 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,207 Prozent höher bei 12 322,23 Punkten in den Handel, nach 12 296,72 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 394,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 304,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,085 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, mit 12 241,49 Punkten bewertet. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 11 854,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wurde der SMI mit 11 032,76 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,55 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 3,72 Prozent auf 4 354,00 CHF), Swiss Re (+ 1,39 Prozent auf 117,05 CHF), Zurich Insurance (+ 1,04 Prozent auf 494,60 CHF), Swiss Life (+ 0,92 Prozent auf 681,20 CHF) und Lonza (+ 0,76 Prozent auf 555,80 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Richemont (-0,93 Prozent auf 133,35 CHF), UBS (-0,72 Prozent auf 26,25 CHF), Logitech (-0,65 Prozent auf 76,02 CHF), Sonova (-0,27 Prozent auf 292,20 CHF) und Holcim (-0,05 Prozent auf 80,60 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 739 244 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 245,170 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

2024 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 5,47 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at