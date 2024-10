Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.

Um 09:12 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,24 Prozent auf 16 378,59 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,182 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,234 Prozent auf 16 377,83 Punkte an der Kurstafel, nach 16 339,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Dienstag bei 16 378,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 375,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wies der SPI 16 006,04 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der SPI bei 16 291,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, betrug der SPI-Kurs 14 240,25 Punkte.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 12,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 7,52 Prozent auf 5,72 CHF), Accelleron Industries (+ 4,34 Prozent auf 47,62 CHF), Evolva (+ 4,00 Prozent auf 0,78 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,65 Prozent auf 7,95 CHF) und Bossard (+ 3,36 Prozent auf 215,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil IVF HARTMANN (-2,14 Prozent auf 137,00 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 27,39 CHF), Mikron (-1,54 Prozent auf 16,00 CHF), Warteck Invest (-1,44 Prozent auf 1 715,00 CHF) und Orell Fuessli (-1,30 Prozent auf 76,20 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 473 326 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,449 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent bei der CPH Group-Aktie zu erwarten.

