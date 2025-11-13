Eli Lilly Aktie

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

13.11.2025 20:10:00

Statement: Eli Lilly has no affiliation with Mangoceuticals, Inc.

Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has no affiliation with Mangoceuticals, Inc. Any communication or media report suggesting a partnership between Lilly and Mangoceuticals is false. In fact, Lilly sued Mangoceuticals last year and obtained a permanent injunction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
