Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
13.11.2025 20:10:00
Statement: Eli Lilly has no affiliation with Mangoceuticals, Inc.
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) has no affiliation with Mangoceuticals, Inc. Any communication or media report suggesting a partnership between Lilly and Mangoceuticals is false. In fact, Lilly sued Mangoceuticals last year and obtained a permanent injunction.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!