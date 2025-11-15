Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
|
15.11.2025 20:03:33
Steadfast Capital Management Adds $148 Million to its Wingstop Stake: Why the Growth Stock's a Buy
On Nov. 14, 2025, Steadfast Capital Management LP disclosed a substantial buy in Wingstop (NASDAQ:WING), increasing its position by 710,621 shares, a net value addition of $158.44 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Steadfast Capital Management LP increased its stake in Wingstop by 710,621 shares. The stake’s value rose by $158.44 million over the quarter, bringing the total holding to 950,521 shares valued at $239.23 million as of Sept. 30, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
