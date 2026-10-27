Steinmeier beginnt Staatsbesuch in China

HEFEI (dpa-AFX) - Zum Auftakt seines viertägigen Staatsbesuchs in China wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an diesem Dienstag den VW-Standort in Hefei besuchen. Der mit großen Absatzproblemen kämpfende Volkswagenkonzern hat dort ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für den chinesischen Markt errichtet. Mit seiner Hilfe will VW nach eigenen Angaben die Entwicklungszeit für neue Modelle um rund 30 Prozent verkürzen und die Kosten deutlich senken. Das soll dem Unternehmen dabei helfen, auf dem größten Automarkt der Welt wieder wettbewerbsfähig zu werden.

Steinmeier will in China für faire Wirtschafts- und Handelsbeziehungen werben, die zum beiderseitigen Vorteil sind. Dafür müssten Ungleichgewichte abgebaut werden, heißt es im Bundespräsidialamt. Der Bundespräsident will dies am Donnerstag in einer Grundsatzrede in der Universität von Peking deutlich machen und am Tag darauf mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang besprechen.

Ein weiteres Thema wird dabei die künftige Rolle China in den internationalen Beziehungen sein. Aus Steinmeiers Sicht muss der Aufstieg Chinas zur Weltmacht auch mit der Übernahme von mehr Verantwortung einhergehen. So sollte China etwa seine guten Verbindungen zu Russland nutzen, um sich für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine einzusetzen./sk/DP/jha