StellarOne Aktie
WKN DE: A0NFAV / ISIN: US85856G1004
|
28.01.2026 13:15:56
Stellar Bancorp Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - Stellar Bancorp Inc. (STEL) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $26.15 million, or $0.51 per share. This compares with $25.21 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.0% to $144.04 million from $150.02 million last year.
Stellar Bancorp Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $26.15 Mln. vs. $25.21 Mln. last year. -EPS: $0.51 vs. $0.47 last year. -Revenue: $144.04 Mln vs. $150.02 Mln last year.
