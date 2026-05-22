StepStone Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

StepStone Group A hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat StepStone Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 417,1 Millionen USD im Vergleich zu 378,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,780 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,60 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at