Steve Leung Design H1 Profit Rises

(RTTNews) - Steve Leung Design Group (2262.HK) reported that its first half profit attributable to equity owners increased to HK$2.3 million from HK$1.6 million in the prior year period. Earnings per share on a basic basis reached 0.20 cents for the six months ended June 30, 2026, up from 0.14 cents a year ago. The company reported revenue of HK$186.7 million for the first half of 2026, compared with HK$194.6 million in the same period a year ago.

The Board resolved not to declare the payment of any interim dividend for the six months period ended 30 June 2026.

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