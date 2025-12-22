Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
Stock Market Today, Dec. 22: Rocket Lab Surges on $816 Million Deal and Analyst Upgrade
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB), a leading launch and space systems provider, closed Monday’s session at $77.55, up 10%. Rocket Lab IPO'd in 2020 and has grown 696% since going public. Trading volume reached 46 million shares, doubling its three-month average of 23 million shares.Monday’s catalysts centered on a new $816 million U.S. defense satellite award and confirmation of a record 21 Electron launches this year. The S&P 500 added 0.61% to finish at 6,876, while the Nasdaq Composite gained 0.5% to close at 23,429. Space-focused peer, Virgin Galactic rose 5.9% to $3.71, underscoring renewed interest in launch and space services operators.Rocket Lab has now soared 44% in its last three days of trading following its:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
