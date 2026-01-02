Ondas Holdings Aktie
ISIN: US68236H1059
|
02.01.2026 23:33:41
Stock Market Today, Jan. 2: Here's Why Ondas Gained Over 20% This Week
Ondas (NASDAQ:ONDS), a provider of private wireless, drone, and automated data solutions, closed Friday at $11.02, up 12.91% for the session. Trading volume reached 134.2 million shares, coming in about 57% above its three-month average of 85.5 million shares.Friday's catalysts centered on Ondas' rebranding and headquarters move. On Wednesday, the company also reported new defense-related orders. Investors will be watching how these shifts translate into recurring autonomous-systems revenue. Ondas IPO'd in 2020 and has grown 85% since going public.The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) added 0.19% to finish at 6,858, while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) slipped 0.03% to 23,236. Industry peers AeroVironment (NASDAQ:AVAV) and Draganfly (NASDAQ:DPRO)both gained on the back of demand for autonomous and intelligence-driven platforms.
