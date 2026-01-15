Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|
15.01.2026 17:47:00
Stock-Split Watch: Is Figma Next?
Figma (NYSE: FIG), a collaborative design platform, attracted massive interest when it went public on July 31. The share price more than quadrupled within a day after its initial public offering (IPO), but over the next few months, it gave up most of those gains.Companies that experience large price movements sometimes find themselves in stock-split or reverse-stock-split territory. Given Figma's volatility so far, let's examine the likelihood of a stock split and assess how this tech company looks as an investment opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Figma
|
06.11.25
|Figma-Aktie auf grünem Terrain - Umsatzsprung begeistert Anleger (finanzen.at)
|
04.09.25
|Figma-Aktie unter Druck: Anleger trotz überaus starkem Quartal skeptisch (finanzen.at)
|
03.09.25