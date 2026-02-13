Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
|
13.02.2026 19:00:03
Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm
Our experts discuss which companies to buy, sell or hold this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barclays plc
|
13.02.26
|Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm (Financial Times)
|
13.02.26
|Stockpickers: Barclays, BP, Dunelm (Financial Times)
|
13.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barclays-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Barclays-Aktie verliert: Gewinnplus - Milliardenausschüttung angedacht (dpa-AFX)
|
10.02.26
|ROUNDUP: Barclays verdient mehr als erwartet - Milliardenausschüttung geplant (dpa-AFX)
|
10.02.26