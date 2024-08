STOXX 50 aktuell: STOXX 50 steigt nachmittags

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent höher bei 4 330,06 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 4 333,65 Punkte an der Kurstafel, nach 4 323,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 326,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 360,86 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 473,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 490,34 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.08.2023, einen Stand von 3 984,02 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,82 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,20 Prozent auf 4,08 GBP), UniCredit (+ 1,13 Prozent auf 34,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 24,58 EUR), Zurich Insurance (+ 0,63 Prozent auf 462,20 CHF) und SAP SE (+ 0,50 Prozent auf 189,22 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens (-1,93 Prozent auf 156,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,83 Prozent auf 57,56 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,80 Prozent auf 36,04 EUR), BAT (-0,75 Prozent auf 27,82 GBP) und BASF (-0,64 Prozent auf 41,32 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 008 631 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 489,933 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert mit 5,02 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

