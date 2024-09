STOXX 50-Handel aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 am Nachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,45 Prozent fester bei 4 462,68 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,372 Prozent auf 4 415,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 398,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 466,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 415,32 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,09 Prozent. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 4 474,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 505,24 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.09.2023, den Stand von 3 978,84 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,06 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 3,50 Prozent auf 3,93 GBP), SAP SE (+ 3,47 Prozent auf 206,50 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,39 Prozent auf 133,00 EUR), Rio Tinto (+ 2,99 Prozent auf 49,08 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,76 Prozent auf 48,85 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-3,58 Prozent auf 10,13 GBP), Enel (-2,07 Prozent auf 6,96 EUR), Deutsche Telekom (-1,85 Prozent auf 25,98 EUR), GSK (-1,42 Prozent auf 15,81 GBP) und Reckitt Benckiser (-1,39 Prozent auf 46,02 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Glencore-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 14 462 664 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 534,455 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,11 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at