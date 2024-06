STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet den Handel im Plus

Am Donnerstag stieg der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,96 Prozent auf 4 573,76 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,477 Prozent höher bei 4 551,90 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 530,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 551,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 578,32 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 400,19 Punkten auf. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 4 316,16 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 3 995,38 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 578,32 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 3,61 Prozent auf 177,72 EUR), UniCredit (+ 2,68 Prozent auf 36,54 EUR), AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) (+ 2,31 Prozent auf 58,36 EUR), Diageo (+ 2,11 Prozent auf 27,13 GBP) und Rio Tinto (+ 1,85 Prozent auf 54,09 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil National Grid (-4,17 Prozent auf 8,64 GBP), Siemens (-1,76 Prozent auf 175,68 EUR), GSK (-0,64 Prozent auf 16,40 GBP), Enel (-0,54 Prozent auf 6,79 EUR) und Sanofi (-0,47 Prozent auf 90,40 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 22 601 367 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 553,896 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,60 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at