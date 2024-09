STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Aktuell ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 4 541,65 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 549,04 Zählern und damit 0,054 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 551,48 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 526,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 551,52 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 02.08.2024, einen Stand von 4 321,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 4 488,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, einen Stand von 3 967,72 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0,91 Prozent auf 37,73 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 493,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 25,93 EUR), HSBC (+ 0,78 Prozent auf 6,72 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 39,45 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,38 Prozent auf 132,00 CHF), BASF (-1,18 Prozent auf 45,31 EUR), Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 47,16 GBP), Nestlé (-0,79 Prozent auf 90,30 CHF) und GSK (-0,66 Prozent auf 16,46 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 317 031 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 555,035 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,42 erwartet. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

