STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Abend herrschte in Europa ein ruhiger Handel.

Letztendlich schloss der STOXX 50 am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 544,09 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,115 Prozent leichter bei 4 536,68 Punkten in den Handel, nach 4 541,92 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 549,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 524,06 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, einen Wert von 4 496,66 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 405,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 3 945,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 2,74 Prozent auf 144,35 CHF), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (+ 1,29 Prozent auf 736,00 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 1,27 Prozent auf 2 208,50 EUR), SAP SE (+ 1,26 Prozent auf 181,72 EUR) und Air Liquide (+ 1,18 Prozent auf 166,65 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Airbus SE (ex EADS) (-9,82 Prozent auf 134,45 EUR), SAFRAN (-3,48 Prozent auf 198,90 EUR), UBS (-3,18 Prozent auf 26,51 CHF), LOréal (-1,59 Prozent auf 435,75 EUR) und Reckitt Benckiser (-1,49 Prozent auf 43,78 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Santander-Aktie aufweisen. 32 058 234 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 584,484 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,47 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at