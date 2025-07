Analyse: Warum Berenberg die Novo Nordisk-Aktie trotz Aufwärtspotenzial konservativ bewertet

Die Privatbank Berenberg bleibt bei ihrer neutralen Einschätzung für Novo Nordisk. Auf Jahressicht steht ein klares Minus an der Kurstafel.

• Berenberg belässt Novo Nordisk auf "Hold"• Analystin zeigt sich nach ADA-Konferenz zurückhaltend• Wegovy-Trends im Fokus

Novo Nordisk-Aktie im Abwärtssog: Berenberg warnt Anleger

Die Aktie des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk steckt weiterhin in einem hartnäckigen Abwärtstrend fest, während Berenberg an ihrer zurückhaltenden "Hold"-Empfehlung mit einem Kursziel von 610 dänischen Kronen festhält. Dies impliziert aber noch immer ein Aufwärtspotenzial von über 37 Prozent verglichen mit dem gestrigen Schlusskurs von 443,25 Kronen.

Anleger blicken gebannt auf die wöchentlichen Verschreibungszahlen des Abnehmpräparats Wegovy in den USA, die laut Analystin Kerry Holford nun der entscheidende Faktor für die weitere Kursentwicklung sind. Der Mangel an positiven Impulsen - selbst die ADA-Konferenz im Juni blieb ereignislos - lässt Erholungsversuche regelmäßig im Keim ersticken.

Abwärtstrend verfestigt sich - Charttechniker sehen düstere Signale

Die technische Analyse der Novo Nordisk-Aktie zeichnet ein wenig ermutigendes Bild für Investoren. Trotz gelegentlicher Erholungsversuche bleibt der übergeordnete Abwärtstrend intakt - seit Jahresbeginn steht ein Abschlag von fast 30 Prozent an der Kurstafel. Besonders besorgniserregend: Selbst vielversprechende Anstiege werden regelmäßig abverkauft, was auf eine anhaltende Schwäche im Marktsentiment hindeutet. Die Aktie bewegt sich zwar in einer Unterstützungszone, doch ohne neue positive Nachrichten bleibt die charttechnische Gesamtsituation angespannt.

Berenberg-Analystin Kerry Holford betont in ihrer Einschätzung, dass vor allem die Entwicklung der Wegovy-Verschreibungszahlen in den USA aktuell im Fokus steht. Diese wöchentlichen Trends seien für die weitere Einschätzung des Unternehmens entscheidend, so die Expertin. Die Bewertung der Privatbank besteht bereits seit März 2025 und wurde zuletzt nach der ereignislosen ADA-Konferenz (American Diabetes Association) im Juni 2025 bestätigt.

Fehlende Impulse bremsen Erholungspotenzial aus

Besonders problematisch für Novo Nordisk-Anleger: Es mangelt aktuell an markanten Neuigkeiten, die einen grundlegenden Impuls für eine positive Kursentwicklung geben könnten. Selbst die normalerweise richtungsweisende ADA-Konferenz im Juni 2025 brachte keine wesentlichen neuen Erkenntnisse für den dänischen Pharmariesen. In den vergangenen Tagen gab es zudem keine relevanten Quartalsberichte, Umsatzmeldungen oder Dividendenankündigungen, die frischen Wind in die Aktie hätten bringen können.

Marktexperten sind sich einig: Für eine nachhaltige Trendwende bei Novo Nordisk bedarf es entweder einer fundamentalen Verbesserung der Geschäftslage oder neuer signifikanter Nachrichten. Bis dahin dürfte die Aktie weiterhin in ihrem seitlichen bis abwärtsgerichteten Trend gefangen bleiben.

Berenbergs vorsichtige Haltung signalisiert Unsicherheit

Die Privatbank Berenberg hält an ihrer vorsichtigen Einschätzung fest. Diese zurückhaltende Position spiegelt die Unsicherheit wider, die aktuell die Zukunftsaussichten des Pharmaunternehmens umgibt. Insbesondere die Entwicklung des Abnehmpräparats Wegovy und dessen Marktdurchdringung in den USA werden als entscheidende Faktoren für die zukünftige Bewertung angesehen.

Ohne neue positive Impulse oder überraschende Entwicklungen bleibt die Stimmung bei Novo Nordisk gedrückt. Anleger sollten daher genau beobachten, wie sich die Verschreibungszahlen für Wegovy in den kommenden Wochen entwickeln, da diese laut Berenberg den nächsten Richtungsimpuls geben könnten.

Am heutigen Dienstag zeigte sich die Novo Nordisk-Aktie in Dänemark schwächer: Schlussendlich fiel sie um 2,29 Prozent auf 433,10 Kronen.

Redaktion finanzen.at