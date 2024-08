STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,17 Prozent stärker bei 4 522,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 516,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 514,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 522,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 513,35 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,573 Prozent. Vor einem Monat, am 29.07.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 430,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 439,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.08.2023, stand der STOXX 50 bei 3 986,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,52 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 0,89 Prozent auf 16,66 GBP), BASF (+ 0,66 Prozent auf 45,49 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 25,70 EUR), SAP SE (+ 0,40 Prozent auf 195,98 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,36 Prozent auf 141,24 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Diageo (-1,19 Prozent auf 24,90 GBP), Glencore (-1,13 Prozent auf 4,00 GBP), BP (-0,51 Prozent auf 4,29 GBP), Reckitt Benckiser (-0,48 Prozent auf 43,81 GBP) und UBS (-0,46 Prozent auf 26,13 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der HSBC-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 1 041 694 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 534,891 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

