STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im STOXX 50

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch heute aufwärts.

Um 09:12 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,45 Prozent aufwärts auf 4 254,10 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,374 Prozent stärker bei 4 250,78 Punkten, nach 4 234,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 250,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 263,98 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 520,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 400,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, einen Wert von 3 938,55 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,96 Prozent aufwärts. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit BAT (+ 1,71 Prozent auf 27,39 GBP), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,47 Prozent auf 132,44 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 44,09 CHF), UniCredit (+ 0,89 Prozent auf 33,55 EUR) und HSBC (+ 0,69 Prozent auf 6,30 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen AstraZeneca (-0,85 Prozent auf 123,52 GBP), Rio Tinto (-0,75 Prozent auf 49,00 GBP), Richemont (-0,72 Prozent auf 123,25 CHF), Novartis (-0,72 Prozent auf 92,78 CHF) und Unilever (-0,36 Prozent auf 47,36 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1 637 413 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,388 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Mit 10,57 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

