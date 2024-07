Stoxx Europe 50-Titel National Grid-Aktie: Über diese Dividende können sich National Grid-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Wert National Grid am 10.07.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,57 GBP je Aktie vereinbart. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 0,51 GBP angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von National Grid beziffert sich auf 1,72 Mrd. GBP. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 6,91 Prozent gestiegen.

National Grid-Stockdividendenrendite

Das National Grid-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 9,42 GBP in den Feierabend. Der National Grid-Anteilsschein wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die National Grid-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der National Grid-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 5,81 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 5,06 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der National Grid-Kurs via London 3,67 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 67,64 Prozent stärker zugenommen als der National Grid-Kurs.

Dividendenaussichten von National Grid

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0,47 GBP aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 5,02 Prozent absinken.

Schlüsseldaten von National Grid

National Grid ist ein Stoxx Europe 50-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 44,756 Mrd. GBP. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von National Grid beläuft sich aktuell auf 17,19. Der Umsatz von National Grid belief sich in 2024 auf 19,850 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,57 GBP.

Redaktion finanzen.at