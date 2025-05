Stoxx Europe 50-Wert Sanofi-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sanofi-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Stoxx Europe 50-Titel Sanofi am 30.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 3,92 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,26 Prozent. Alles in allem schüttet Sanofi 4,70 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die Sanofi-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,61 Prozent erhöht.

Sanofi- Dividendenrenditeanpassung

Via Euronext beendete der Sanofi-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 95,90 EUR. Der Dividendenabschlag auf das Sanofi-Wertpapier erfolgt am 02.05.2025, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Investoren. Das Sanofi-Wertpapier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,19 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Sanofi-Kurs via Euronext 4,35 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 8,90 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Sanofi

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 4,15 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 4,28 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Sanofi

Die Börsenbewertung des Stoxx Europe 50-Unternehmens Sanofi beläuft sich aktuell auf 116,665 Mrd. EUR. Das KGV von Sanofi beträgt aktuell 21,10. Der Umsatz von Sanofi betrug in 2024 41,081 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,44 EUR.

Redaktion finanzen.at