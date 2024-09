STOXX-Handel: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen

Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,67 Prozent stärker bei 4 401,43 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,465 Prozent höher bei 4 392,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 372,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 423,79 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 383,36 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 0,830 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.08.2024, den Wert von 4 344,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 559,91 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, bei 3 964,53 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,56 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Diageo (+ 2,96 Prozent auf 25,06 GBP), Glencore (+ 2,71 Prozent auf 3,73 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,50 Prozent auf 40,22 EUR), SAP SE (+ 2,45 Prozent auf 199,18 EUR) und UniCredit (+ 2,12 Prozent auf 37,17 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Roche (-2,16 Prozent auf 263,00 CHF), AstraZeneca (-2,10 Prozent auf 120,50 GBP), BAT (-1,14 Prozent auf 29,50 GBP), GSK (-0,97 Prozent auf 16,39 GBP) und Unilever (-0,85 Prozent auf 49,26 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 24 959 408 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 517,643 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,95 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

