STOXX-Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich stärker

Der Euro STOXX 50 machte am Abend Gewinne.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,07 Prozent fester bei 4 862,86 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,140 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,009 Prozent auf 4 810,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 811,28 Punkten am Vortag.

Bei 4 867,88 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 810,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,614 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 915,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 006,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 346,15 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3,20 Prozent auf 14,56 EUR), adidas (+ 1,70 Prozent auf 233,00 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,54 Prozent auf 130,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 455,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,97 Prozent auf 40,48 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Stellantis (-2,98 Prozent auf 16,16 EUR), BASF (-2,31 Prozent auf 43,74 EUR), BMW (-0,73 Prozent auf 87,56 EUR), UniCredit (-0,35 Prozent auf 38,05 EUR) und Bayer (-0,24 Prozent auf 27,47 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 902 153 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 329,400 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

