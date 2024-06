STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 befand sich am Montagabend im Aufwärtstrend.

Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,43 Prozent stärker bei 5 005,12 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,284 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,490 Prozent stärker bei 5 008,10 Punkten in den Montagshandel, nach 4 983,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 997,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 039,55 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.05.2024, den Wert von 4 921,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 894,86 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 323,52 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,91 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,57 Prozent auf 22,64 EUR), UniCredit (+ 1,56 Prozent auf 36,84 EUR), Santander (+ 1,53 Prozent auf 4,87 EUR), Enel (+ 1,49 Prozent auf 6,75 EUR) und SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 168,26 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-0,98 Prozent auf 47,94 EUR), Eni (-0,79 Prozent auf 14,40 EUR), Stellantis (-0,28 Prozent auf 20,18 EUR), Ferrari (-0,12 Prozent auf 375,97 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,11 Prozent auf 66,33 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Santander-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 10 596 452 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 365,691 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at