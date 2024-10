STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start schwächer

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Morgen.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 4 992,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,319 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,078 Prozent auf 5 004,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,45 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 011,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 992,16 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 957,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 929,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, einen Stand von 4 174,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,62 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,70 Prozent auf 30,84 EUR), SAP SE (+ 1,47 Prozent auf 207,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 212,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,34 Prozent auf 26,48 EUR) und Eni (+ 0,15 Prozent auf 13,71 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,62 Prozent auf 486,30 EUR), BMW (-0,93 Prozent auf 78,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 57,53 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 94,38 EUR) und BASF (-0,80 Prozent auf 47,18 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 186 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 351,380 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

