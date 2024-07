STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,51 Prozent auf 4 495,98 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,108 Prozent tiefer bei 4 468,48 Punkten, nach 4 473,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 468,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 500,91 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,576 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 558,34 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Stand von 4 381,84 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Stand von 3 865,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,87 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Zählern.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,40 Prozent auf 175,68 EUR), Enel (+ 1,35 Prozent auf 6,72 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,31 Prozent auf 63,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,29 Prozent auf 40,07 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 1,18 Prozent auf 42,97 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BASF (-0,97 Prozent auf 43,78 EUR), GSK (-0,46 Prozent auf 15,03 GBP), Rio Tinto (-0,34 Prozent auf 52,00 GBP), HSBC (-0,31 Prozent auf 6,67 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,18 Prozent auf 28,29 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9 726 895 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 582,493 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

