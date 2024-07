STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start

Der STOXX 50 verliert am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,85 Prozent leichter bei 4 435,94 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,410 Prozent schwächer bei 4 455,46 Punkten, nach 4 473,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 455,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 427,16 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 541,92 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 4 394,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der STOXX 50 3 994,19 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8,41 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Reckitt Benckiser (+ 4,11 Prozent auf 45,89 GBP), Rio Tinto (+ 0,27 Prozent auf 48,85 GBP), National Grid (-0,13 Prozent auf 9,48 GBP), Glencore (-0,18 Prozent auf 4,33 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 40,14 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Richemont (-2,14 Prozent auf 132,85 CHF), UniCredit (-1,56 Prozent auf 38,46 EUR), Novartis (-1,37 Prozent auf 94,86 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 27,06 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,15 Prozent auf 446,80 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 1 401 440 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 537,652 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

