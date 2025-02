NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Prosus nach dem Übernahmeangebot der Internet-Beteiligungsgesellschaft für den Online-Essenslieferanten Just Eat Takeaway auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Reaktion des Marktes, ausgedrückt im Kursverlust der Prosus-Aktie, sei übertrieben, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Just-Eat-Konkurrenten Delivery Hero sieht er eine Übernahme als kurzfristig eher unwahrscheinlich an. In einem Zeitahmen von 9 bis 12 Monaten sieht er aber die Chance, dass Prosus eine weitere Konsolidierung im Bereichs der Lebensmittellieferungen vorantreibt./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 14:29 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.