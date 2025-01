STOXX-Handel: STOXX 50 klettert

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,38 Prozent fester bei 4 538,07 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 532,04 Zählern und damit 0,243 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 521,04 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 529,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 558,58 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 24.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 274,15 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.10.2024, bei 4 438,21 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.01.2024, den Stand von 4 121,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 4,59 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 558,58 Punkte. 4 291,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Diageo (+ 3,54 Prozent auf 24,87 GBP), BASF (+ 2,26 Prozent auf 46,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,67 Prozent auf 56,75 EUR), BAT (+ 1,47 Prozent auf 30,41 GBP) und Glencore (+ 1,39 Prozent auf 3,79 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen National Grid (-1,51 Prozent auf 9,55 GBP), Deutsche Telekom (-1,33 Prozent auf 29,60 EUR), HSBC (-1,12 Prozent auf 8,20 GBP), RELX (-1,11 Prozent auf 39,36 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,96 Prozent auf 26,57 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 464 225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 360,116 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at