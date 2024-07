STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der STOXX 50 fiel am vierten Tag der Woche.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,66 Prozent schwächer bei 4 411,88 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,292 Prozent schwächer bei 4 428,38 Punkten in den Handel, nach 4 441,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 428,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 378,85 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,324 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 25.06.2024, bei 4 547,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 376,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 009,71 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,82 Prozent zu. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Unilever (+ 6,23 Prozent auf 46,71 GBP), BAT (+ 5,32 Prozent auf 27,13 GBP), RELX (+ 2,90) Prozent auf 35,83 GBP), Roche (+ 1,46 Prozent auf 277,50 CHF) und Diageo (+ 1,40 Prozent auf 25,32 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Nestlé (-5,07 Prozent auf 88,82 CHF), Reckitt Benckiser (-2,54 Prozent auf 43,79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,34 Prozent auf 47,24 CHF), UniCredit (-1,94 Prozent auf 38,18 EUR) und Richemont (-1,65 Prozent auf 131,20 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17 506 600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 545,461 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,57 Prozent.

Redaktion finanzen.at