Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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15.05.2026 08:52:00
Streik scheint immer wahrscheinlicher: Notfallmodus bei Samsung eingeleitet
Die Gewerkschaften bei Samsung haben ein neues Verhandlungsangebot abgelehnt, und der Konzern hat die Vorbereitungen für den angedrohten Streik intensiviert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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