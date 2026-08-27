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28.08.2026 00:51:00
Stripe's $7.5 Billion Bet on the AI Model Routing Layer
Fintech giant Stripe is acquiring OpenRouter, a leading artificial intelligence (AI) model gateway, in a deal reportedly worth $7.5 billion. That's nearly six times the $1.3 billion valuation estimated by The New York Times following its latest funding round in May. The premium is due in part to Stripe having outbid other tech players, including Databricks, for the company.OpenRouter gives developers access to nearly any model from more than 80 providers while taking a small cut of every bill. The company now processes more than 10 trillion tokens per day, roughly triple its pace in May, for a community of over 10 million developers and companies.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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