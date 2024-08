Ströer erwartet trotz Gewinnsprung eine träge Umsatzentwicklung - Ströer-Aktie gesucht

Für das dritte Quartal rechnet der Vorstand in diesem Segment mit einem Plus von rund zehn Prozent. Der Teilbereich mit digitaler Außenwerbung dürfte dagegen um mehr als ein Fünftel zulegen, wie der im MDAX notierte Außenwerbespezialist am Donnerstag in Köln mitteilte.

In den drei Monaten bis Ende Juni hatte Ströer organisch rund 22 Prozent mehr mit Außenwerbung erlöst als ein Jahr zuvor, während der Umsatz mit digitaler Außenwerbung um fast 30 Prozent zulegte. Auf Konzernebene kletterte der Erlös im zweiten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12,5 Prozent auf knapp 512 Millionen Euro. Während sich die Fußball-EM positiv auf die Dynamik auswirkte, bremsten schwächere Umsätze im chinesischen Großhandelsgeschäft bei Asambeauty. Ströer sucht weiter nach einem Käufer für dieses Geschäft.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des zweiten Quartals stieg um fast ein Fünftel auf 154,9 Millionen Euro. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Unter dem Strich verdiente Ströer 37,5 Millionen Euro nach knapp 27 Millionen im Jahr zuvor.

Ströer-Aktie legt zu

Ströer versuchen am Donnerstag nach Quartalszahlen die zum Wochenauftakt entstandene Kurslücke mit deutlichem Zuwachs wieder zu schließen. Im XETRA-Handel gewannen die Titel des Werbekonzerns zuletzt 4,4 Prozent auf 60,55 Euro.

Ströer habe die Erwartungen übertroffen, wobei vor allem das Geschäft mit Außenwerbung sehr stark gelaufen sei, schrieb Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Im Outdoor-Bereich gewinne Ströer weiter Marktanteile, schrieb der Experte. Er hob zudem die starken Cashflow-Kennziffern hervor.

