StubHub: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 10, 2026, StubHub (NYSE:STUB) announced an increase in its full-year gross merchandise sales, representing the total dollar value of tickets sold on its platform, guidance to 11% to 13% growth. Operating efficiency drove adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) margin up 10 percentage points year over year to 25%. Debt repayments of $1.1 billion since its initial public offering have lowered borrowing costs and strengthened its balance sheet. Three takeaways from management's comments stand out.

Sales and marketing costs fell nine percentage points year over year to 45% of revenue in the third quarter. Management attributes this efficiency to established market leadership, allowing it to capture repeat customer traffic without spending heavily on acquiring buyers.

Net leverage dropped from 4.5 times adjusted EBITDA at the end of 2025 to 2.5 times at the end of the third quarter of 2026. The company paid down $100 million of debt in July and extended term loan maturities to October 2033, creating balance sheet flexibility for strategic investments.

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