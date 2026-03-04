Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
05.03.2026 00:35:19
StubHub (STUB) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, March 4, 2026 at 5 p.m. ETStubHub (NYSE:STUB) reported a decisive shift in strategic focus for 2026, prioritizing AI-enabled product development over immediate monetization of direct issuance and advertising initiatives. Management emphasized that annual revenue guidance excludes material contributions from these new products, underscoring the core marketplace as the primary earnings driver. Nonrecurring noncash charges, including $1.4 billion in stock-based compensation and a $480 million deferred tax asset valuation allowance, materially impacted GAAP net income but had no effect on cash flow or adjusted EBITDA. The company highlighted its asset-light model, strong cash generation, and improved operating leverage as key factors supporting its 2026 adjusted EBITDA guidance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
|8,91
|-12,39%
