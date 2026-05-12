Stokes Aktie
ISIN: AU000000SKS6
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12.05.2026 09:36:54
Sudden yen jump stokes rate check speculation
[TOKYO] The Japanese yen jumped suddenly on Tuesday (May 12), stoking speculation of a “rate check,” which is often a precursor to...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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