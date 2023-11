Südzucker-Aktie trotzdem leichter: Südzucker geht von einer Ergebnissteigerung aus

Das operative Konzernergebnis der Monate September bis November dürfte deutlich über dem Vorjahreswert von 220 Millionen Euro liegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Für optimistischere Aussagen zum Geschäftsjahr 2023/24 reichte es nicht, der Vorstand bestätigte die bekannte Prognose. An der Börse kam das gut an.

Südzucker hingegen erwartet Wachstum und rechnet für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende Februar) mit einem Konzernumsatz von 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird zwischen 1,3 und 1,4 Milliarden Euro und das operative Konzernergebnis zwischen 0,900 und 1,0 Milliarden Euro gesehen.

Die Südzucker-Aktie verlor nach mehrfachem Vorzeichenwechsel zuletzt 0,41 Prozent auf 14,90 Euro. Nicht zuletzt die Prognosesenkung der Tochter CropEnergies sorgte für Kursverluste. Am Vormittag hatte die Biosprittochter ihren Ausblick wegen stark gesunkener Ethanolpreise reduziert. Der ohnehin angekündigte Umsatz- und Ergebnisrückgang im Vergleich zum vorangegangenen Rekordjahr dürfte nun noch deutlicher ausfallen, hieß es.

