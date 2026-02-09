|
Sula Vineyards: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Sula Vineyards hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,86 Prozent zurück. Hier wurden 1,80 Milliarden INR gegenüber 2,00 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
