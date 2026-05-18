Sumitomo Rubber Industries legte Quartalsergebnis vor

Sumitomo Rubber Industries hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,59 JPY, nach 13,54 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 302,17 Milliarden JPY – ein Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Rubber Industries 287,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at