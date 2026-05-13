Summit Midstream präsentierte Quartalsergebnisse

Summit Midstream hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,43 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Summit Midstream hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 132,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at