Sun Communities Aktie
WKN: 888745 / ISIN: US8666741041
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26.10.2026 21:33:44
Sun Communities Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Sun Communities Inc. (SUI) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $120.7 million, or $1.00 per share. This compares with $8.5 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.4% to $558.2 million from $555.9 million last year.
Sun Communities Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $120.7 Mln. vs. $8.5 Mln. last year. -EPS: $1.00 vs. $0.07 last year. -Revenue: $558.2 Mln vs. $555.9 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.36 To $ 0.44 Full year EPS guidance: $ -6.65 To $ -6.57
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