Complete Solaria Aktie

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WKN DE: A3EQ9W / ISIN: US20460L1044

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07.07.2026 14:40:14

SunPower Appoints Tom Kowalczuk As CFO

(RTTNews) - SunPower Inc.(SPWR), a solar technology, services, and installation company, said on Tuesday that it has appointed Tom Kowalczuk as Chief Financial Officer.

Most recently, Kowalczuk served as CFO of Bespoken Spirits. He also worked at Beam Suntory for 15 years in various roles, from SOX accountant to the finance group chief.

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