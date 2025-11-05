Super Group (SGHC) präsentierte Quartalsergebnisse

Super Group (SGHC) ließ sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Super Group (SGHC) die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 557,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at