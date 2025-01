Super Micro-Aktie tiefer: Super Micro startet Massenauslieferung leistungsstarker Server

• Komplett überarbeitete Server sollen in großen Stückzahlen ausgeliefert werden• X14-Systeme sind "die perfekten Bausteine für Rechenzentren jeder Größenordnung"• Server für KI, HPC, Virtualisierung und Edge-Workloads optimiert

In einer Pressemitteilung des Anbieters von IT-Komplettlösungen für KI, Cloud, Speicher und 5G/Edge heißt es, dass komplett überarbeitete Server mit den neuen Intel Xeon-Prozessoren der Serie 6900 mit P-Kernen jetzt in großen Stückzahlen ausgeliefert werden. Die neuen Systeme verfügen laut Super Micro über eine Reihe neuer und verbesserter Technologien mit neuen Architekturen. Diese seien für anspruchsvollste Hochleistungs-Workloads optimiert. Dazu gehöre "KI im großen Maßstab, HPC im Cluster-Maßstab und Umgebungen, in denen eine maximale Anzahl von GPUs benötigt wird, wie z. B. kollaboratives Design und Medienverteilung."

Super Micro-CEO zeigt sich zuversichtlich

"Die Systeme, die jetzt in großen Stückzahlen ausgeliefert werden, versprechen, unseren Kunden auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten und Leistungsniveaus zu eröffnen. Sie bieten niedrige Latenzzeiten, maximale I/O-Erweiterung für hohen Durchsatz mit 256 Leistungskernen pro System, 12 Speicherkanäle pro CPU mit MRDIMM-Unterstützung und hochleistungsfähige EDSFF-Speicheroptionen", wird Charles Liang, Präsident und CEO von Super Micro, in der Pressemitteilung zitiert. "Wir sind in der Lage, unser komplettes Angebot an Servern mit diesen neuen anwendungsoptimierten Technologien auszuliefern, dank unserer Server Building Block Solutions® Design-Methodik. Mit unserer globalen Kapazität, Lösungen in jeder Größenordnung auszuliefern, und den von uns selbst entwickelten Flüssigkühllösungen, die eine unübertroffene Kühleffizienz bieten, führt Supermicro die Branche in eine neue Ära des Höchstleistungs-Computings."

Für Rechenzentren jeder Größenordnung

Super Micros X14-Systeme würden, wie das Unternehmen schreibt, "die perfekten Bausteine für Rechenzentren jeder Größenordnung" darstellen. Hinzu komme, dass Super Micro in der Lage sei, "komplette Integrationsdienstleistungen auf Rack-Ebene anzubieten, einschließlich Design, Aufbau, Test, Validierung und Lieferung." Mit einer weltweiten "Fertigungskapazität von bis zu 5.000 Racks pro Monat (2.000 flüssigkeitsgekühlt) und umfangreichen Test- und Burn-in-Einrichtungen" könne das Unternehmen "Lösungen in jeder Größenordnung innerhalb von Wochen" liefern. Mit seinen flüssigkeitsgekühlten Direct-to-Chip Cold-Plate-Lösungen könne Super Micro die Flüssigkeitskühlung zudem leicht in die Rack-Level-Integrationen integrieren. Dadurch könne die Systemeffizienz gesteigert, die Fälle von thermischer Drosselung reduziert und die Gesamtbetriebskosten als auch die Gesamtkosten für die Umwelt von Rechenzentrumseinsätzen gesenkt werden.

Für KI-Training, große Sprachmodelle & Co. entwickelt

Die leistungsstärksten Super Micro X14-Systeme seien "für umfangreiches KI-Training, große Sprachmodelle (LLMs), generative KI und HPC entwickelt […] unterstützen acht SXM5- und SXM6-GPUs der neuesten Generation" und seien "in luft- oder flüssigkeitsgekühlten Konfigurationen erhältlich." Mit ihrer maximalen GPU-Flexibilität seien die Server "ideal für KI-Inferencing, Medien, kollaboratives Design, Simulation, Cloud-Gaming und Virtualisierungs-Workloads." Daneben maximiert Super Micros X14 6U-Hochleistungssystem mit optimierter Dichte und Energieeffizienz die Rack-Dichte. Außerdem wurde Super Micros neue X14 FlexTwin Architektur "speziell für HPC entwickelt, ist kosteneffizient und bietet maximale Rechenleistung und Dichte in einer Multi-Node-Konfiguration mit bis zu 24.576 Performance Cores in einem 48U Rack", wie das Unternehmen berichtet. Zudem umfassen Supermicros X14-Systeme Hyper - die Flaggschiff-Rackmount-Plattform des Unternehmens, "die für höchste Leistung bei anspruchsvollen KI-, HPC- und Unternehmensanwendungen entwickelt wurde."

Nachdem am Donnerstag in den USA aufgrund eines Gedenktags kein Börsenhandel stattfand, kann die Super Micro Computer-Aktie erst am Freitag auf die neuen Nachrichten reagieren. Im Handel an der NASDAQ gibt der Titel zeitweise um 1,50 Prozent auf 32,11 US-Dollar nach.

Redaktion finanzen.at